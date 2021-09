Die Heilbronner Bürgerstiftung und weitere Partner suchten Ideen in 2020 für gestaltete Klaviere in der Stadt. Klaviere, die man so noch nie zuvor gesehen hat und die von jedem gespielt werden dürfen. 2020 konnten die gestalteten Klaviere aufgrund von Corona nicht aufgestellt werden. Dafür werden sie in diesem Jahr präsentiert.

Bei spiel mich! geht es darum, sich einfach hinzusetzen und in die Tasten zu greifen, allein, vor Publikum, als Laie oder Profi.

Die Straßenpianos stehen im Veranstaltungszeitraum vom 24. August bis 5. Oktober an verschiedenen Standorten frei zugänglich. Bespielbar sind sie tagsüber.

An folgenden Standorten stehen die Straßenpianos in Heilbronn: