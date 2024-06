Von 2. Juli bis 6. August werden wieder acht gestaltete Klaviere den Aufenthalt in der Heilbronner Innenstadt verschönern.

Das Besondere an diesen Pianos, einer Aktion der Heilbronner Bürgerstiftung und ihrer Partner: Jedes ist künstlerisch individuell gestaltet. Deshalb ruft die Bürgerstiftung zu einem Gestaltungswettbewerb auf, an dem sich Privatpersonen, Künstler und Künstlerinnen oder Schulklassen beteiligen können. Wer Freude daran hat, einen Entwurf für ein Klavier einzureichen und diesen nach der Auswahl durch eine Jury in der Zeit von 8. Mai bis 30. Juni umzusetzen, sollte seine Entwurfsunterlagen bis zum 30. April 2024 bei der Heilbronner Bürgerstiftung geschaeftsstelle@heilbronner-buergerstiftung.de einreichen. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.spiel-mich-hn.de

Gesucht werden kreative Umsetzungen für acht Klaviere, die dann während der Aktionsphase außergewöhnliche Hingucker im Heilbronner Stadtbild sind. Teilnahmeberechtigt sind alle, die in Heilbronn wohnen, hier zur Schule gehen, studieren oder arbeiten. Jede Art von Gestaltung ist möglich, solange das Klavier bespielbar und transportabel bleibt. Die Klaviere werden angeliefert und abgeholt. Für die Gestaltung stehen pro Klavier 250 Euro inkl. Material zur Verfügung.