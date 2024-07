Spiel mir das Lied vom Tod -The Best of Ennio Morricone

Als Meister seiner Kunst hat der italienischer Komponist Ennio Morricone unsterbli-che Filmmusiken geschafen, die bis heute begeistern.

Zu den berühmsten gehören seine Arbeiten für die legendäre Sergio Leones Italo-Western Klassikern wie "Für eine Handvoll Dollar", "Zwei glorreiche Halunken" und "Spiel mir das Lied vom Tod". Seine unvergleichlichen Kompositionen zu "Mission" und "Cinema Paradiso" zählen zu einigen der schönsten und mitreißendsten Filmmelodien aller Zeiten.

Morricones Musik wurde exklusiv für das One World String Quartet von Maestro An-tonello Capuano neu arrangiert. Capuano gewann den prestigeträchtigen Premio Barzizza im Jahr 2003 und Morricone selbst fungierte als Präsident der Jury bei die-sem Wettbewerb. Das One World String Quartet besteht aus talentierten, aufstre-benden Musikern aus der ganzen Welt und tourt erfolgreich durch Deutschland und Europa. Erleben Sie die Intimität und Emotionalität von Morricones Meisterwer-ken in einer neuen Form und lassen Sie sich von der kraftvollen Leidenschaft und dem einzigartigen Klang dieser brillanten Musiker verzaubern.