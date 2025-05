Das Spiel – in all seinen bunten Variationen und Möglichkeiten – bietet Kindern mehr als nur reine Beschäftigung. In diesem Vortrag liegt der Schwerpunkt auf der Begleitung von Kindern bei unterschiedlichen Entwicklungsschritten durch verschiedene Spielangebote und auf der Vermittlung von neurokognitiven Entwicklungsschritten und entsprechend abgestimmten Spielangeboten.

Dozentin: Jennifer Sina Abele