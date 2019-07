Der Offene Lese-Treff lädt an einen besonderen Ort ein: in die Kapelle des Alten Friedhofs in Schorndorf.

Die Lesung richtet sich an Erwachsene und wird von Ehrenamtlichen in Kooperation mit den Freunden der Stadtbücherei Schorndorf e.V. gestaltet.

Veranstaltungsort

Kapelle auf dem Alten Friedhof Schorndorf