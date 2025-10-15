Spiel, Spaß und Action im Wasser: Event-Tag im Stadionbad der SWLB

Am Samstag, den 18. Oktober, sagt das Team des Stadionbads Ludwigsburg dem grauen Herbstwetter den Kampf an und verwandelt die Schwimmhalle von 14 bis 18 Uhr in eine Erlebniswelt voller Bewegung, Spiel und Spaß im Wasser. Große und kleine Badegäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit actiongeladenen Spielen, großartigen Wasser-Spielgeräten und cooler Musik.

Das engagierte Animationsteam von H2O FUN- EVENTS sorgt mit spannenden Challenges wie Aqua-Duell, Kajak-Rennen oder Dance Contest nicht zum ersten Mal für beste Stimmung im und am Schwimmbecken. Auch der Aqua Track und Fast Track werden wieder im Wasser ausgelegt. Wer am schnellsten alle Hindernisse der Tracks überwindet, hat nicht nur gewonnen, sondern auch Geschicklichkeit und Balance trainiert. Weitere Wasserspielgeräte mit Fun-Faktor werden über das Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken verteilt. Abgerundet wird das Event von aktueller Musik aus den Hitparaden.

Ob Rutschen, Klettern, Mitbewegen oder Mitspielen – das Event bietet Spaß und Bewegung für die ganze Familie.

Und das Beste: Alle Aktionen an diesem Tag sind im regulären Eintrittspreis enthalten.

Schwimmerinnen und Schwimmer müssen sich darauf einstellen, dass das Nichtschwimmer- und Schwimmbecken von 12 bis 18 Uhr für das Event reserviert sind. Wer also lieber in Ruhe seine Bahnen zieht, sollte das Stadionbad vor oder nach der Veranstaltung besuchen.

Tipp: Wer Ruhe und Entspannung sucht, kann sich in die Saunalandschaft des Stadionbads zurückziehen.

Termin: Samstag, 18. Oktober 2025

Zeit: 14:00 – 18:00 Uhr - die Becken sind ab 12 Uhr nicht mehr für das Bahnenschwimmen freigegeben.

Ort: Stadionbad Ludwigsburg, Berliner Platz 1, 71638 Ludwigsburg

Informationen zum Stadionbad der SWLB gibt es unter Stadionbad Ludwigsburg.