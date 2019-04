Theaterpraktischer Workshop für Jugendliche und Erwachsene. Lernen Sie alle zwei Monate unterschiedliche Regiehandschriften und künstlerische Herangehensweisen kennen und entdecken Sie den Spaß am Theaterspielen in sich.

Diesmal zum Gastspiel: Lam Gods (Der Genter Altar). In dieser Spiel-Werkstatt beschäftigen wir uns mit der Arbeitsweise von Milo Rau. Wie wurde an Lam Gods gearbeitet? Was ist der Genter Altar und wie wird aus bildender Kunst Theater?