Es gibt in der Zeit vom 25. Juni bis 10. September regelmäßig Events an verschiedenen Klavierstandorten in Heilbronn. Wenn auch Sie Teil dieser Gemeinschaft sein wollen und sich ein Event am Standort eines Straßenpianos "spiel mich!" vorstellen können - setzen Sie sich bitte mit der Heilbronner Bürgerstiftung in Verbindung.

Am 12. Juli präsentieren sich aktive Musikschüler der Musikschule Heilbronn am Klavier.

An folgenden Standorten stehen die Straßenpianos in Heilbronn: