Am 19.07.2026 heißt es wieder Spiel und Spaß für die ganze Familie. Mit einem breitgebauten Programm, verteilt im kleinen Elzpark, bietet das SpielBlüten Spielefest einen Tag voller schöner Momente.

- Der Spieldrachen vom Spielmobil Freiburg kommt wieder zu Besuch. Neben jeder Menge Brett- und Geschicklichkeitsspiele im Großformat hat er dieses Jahr auch wieder die Super-Wellenrutsche mit dabei. Neu im Repertoire ist die Murmelbahn, bei der man mit Rohren seine eigene Bahn bauen, umbauen oder erweitern kann.

- Die Riesenbauklötze von Familie Reinhart und die Spielkisten von „Ein schöner Ort″ ermöglichen unseren ganz kleinen Gästen das freie und natürliche Spielen. Ein weiteres Highlight ist die Sandwelt, bei der besonders die Kleinen die Welt um sich herum vergessen und im Sandspiel mit feinstem Sand und tollen Flohmarktutensilien versinken können.

- Wasser marsch!″ heißt es wieder bei der Jugendfeuerwehr Mosbach und natürlich auch bei der DLRG Wasserrutsche.

- Wer als Löwe, Prinzessin oder Schmetterling nach Hause gehen möchte, ist beim Kinderschminken genau richtig.

- Kreativ arbeiten kann man mit Nina von „WERKtag″ oder bei der Druckwerkstatt Mosbach.

- Auf der Hüpfburg springen, frisches Popcorn genießen und dabei auch noch etwas beim Glücksrad gewinnen, das ermöglicht der Stand vom BGV.

- Hoch hinaus geht es auf dem Kletterturm der AOK.

- Neues über Bienen lernen, Honig und Limo testen oder aus Bienenwachsplatten Kerzen rollen kann man beim Imkerverein Mosbach - Aglasterhausen.

- Der Kinderschutzbund bietet Aktionen mit dem Schwungtuch sowie unterschiedliche Geschicklichkeitsspiele an.

- Beim Jugendhaus Mosbach lädt das Experimentieren mit großen und kleinen Seifenblasen zum Mitmachen ein.

Das und noch vieles mehr wird geboten! Also nicht verpassen!