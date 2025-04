Spielclub 1: Die wilden Hühner - Fuchsalarm (Premiere)

Sprotte hat „Fuchsalarm“ gegeben! In der Geheimsprache der Mädchenbande heißt das größte Gefahr. Jetzt geht es um Leben oder Tod, denn Sprottes Oma will alle ihre Hennen schlachten! Die Mädchen beschließen, die Hühner heimlich zu retten, doch allein schaffen sie das nicht. Sie brauchen Unterstützung von den Pygmäen.

Dabei haben die Pygmäen noch ein anderes Problem: Das Baumhaus, ihr Bandenquartier, soll einem Schrottplatz weichen. Schaffen es die wilden Hühner gemeinsam mit den Pygmäen die Probleme zu lösen?

CORNELIA FUNKE (*1958) absolvierte eine Ausbildung zur Diplom-Pädagogin, an die sie ein Grafik-Studium anschloss und zunächst als freischaffende Kinderbuchillustratorin arbeitete. Da ihr die Geschichten, die sie bebilderte, nicht immer gefielen, fing sie selbst an zu schreiben. Zu ihren großen Erfolgen zählen "Drachenreiter", die Reihe "Die Wilden Hühner" und "Herr der Diebe", mit dem sich Cornelia Funke auch international durchsetzte. Mit ihrer Tintenwelt-Trilogie und der aktuellen Spiegelwelt-Serie eroberte Cornelia Funke weltweit die Bestsellerlisten. Über 60 Bücher hat Cornelia Funke mittlerweile geschrieben, die in mehr als 50 Sprachen erschienen sind, womit sie als international erfolgreichste und bekannteste deutsche Kinderbuchautorin gilt.