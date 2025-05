Spielclub 2: Imago oder: Abbild der Zeit

Mit „Imago“ entführt uns der Spielclub 2 auf eine Reise zwischen Traum und Wirklichkeit, Hoffnung und Enttäuschung.

Die junge Mallory ringt mit den Herausforderungen des Lebens und den Fragmenten ihrer eigenen Identität. Wir folgen ihr in eine surreale Dimension, in der Zeit nicht existiert und subjektive Vorstellungen von Vergangenheit und Zukunft mit der Gegenwart verschmelzen. Dort, an der Grenze zwischen Wahrnehmung und Realität, stellt sich die zentrale Frage: Was ist Wahrheit überhaupt? Und welche Bedeutung gewinnen Fremde, wenn Freundschaft beginnt? Welche Ungerechtigkeiten lauern in dieser Welt? Können wir uns selbst finden, wenn wir lernen, Illusionen zu hinterfragen und den Mut finden, uns der Wahrheit zu stellen?