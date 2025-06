Spielclub 3: Just Classy! Die besondere Literaturpreis-Verleihung (zum letzten Mal!)

Literatur ist ein Spiegel der Gesellschaft, sie berührt, inspiriert und regt zum Nachdenken an. Erleben Sie eine Preisverleihung, mit der die herausragenden Autoren der deutschen Literatur, von denen auch Sie in der Schule nicht genug bekommen konnten, in verschiedenen Kategorien für ihre Werke ausgezeichnet werden.

Die berühmte Literaturkritikerin Angelika Gugelhupf wird den Abend moderieren und dabei von einzigartigen künstlerischen Acts unterstützt, präsentiert vom Deutsch-LK des Erzbischöflichen Mädchen-Gymnasiums des Ordens der barmherzigen Schwestern zur Errettung gefallener Jünglinge (EMGDODBSZEGJ) unter der Leitung von Fr. Koalla.

Wir versprechen Ihnen zahlreiche Überraschungen, gute Unterhaltung und einen unvergesslichen Abend!