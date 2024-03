Bilderbuchkino: Hasen rasen mit dem Boot

An einem sonnigen Tag in Mümmelburg genießen alle eine entspannte Zeit am Strand. Doch, aufgepasst! Hier kommen wieder die Hasen angerast. Dieses Mal haben sie ein Boot gekapert und machen den Strand, die Unterwasserwelt und den Hafen unsicher. Quer durch die Sandburgen und mitten durchs Fischrestaurant – diese frechen Langohren kann niemand stoppen. Aber dann machen sie Halt am Flughafen. Die werden doch nicht etwa …?

Für alle Kinder ab 4 Jahren. Ohne Eltern.