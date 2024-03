WALK OF WINE & OPEN AIR TASTING

Beim WALK OF WINE durch die Weinberge können an diesem Sonntag an 3 Stationen unsere Weine genossen werden und an der Panoramaterrasse werden kulinarische Highlights serviert. Ein buntes Kinderprogramm macht auch für die Kleinsten den Sonntag zu einem tollen Erlebnis und wer ein Stück Kuchen oder Leckeres vom Grill genießen möchte, ist auf der Südseite der Neuen Kelter genau richtig. Zudem finden regelmäßig Kellerführungen statt.

Unter Pagodenzelten am Fuße des Kappelberges kann beim OPEN AIR TASTING in entspannter Atmosphäre unsere Kollektion verkostet werden. Unsere frisch gefüllten Weine gilt es zu probieren und neue Lieblingsweine zu entdecken.