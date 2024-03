Konzert: Marcellus Hall – Singer-Songwriter

Marcellus Hall aus NYC, dessen Karriere schon in den 90er Jahren mit den Bands "Railroad Jerk" und "White Hassle" begann, bringt im Februar 2024 sein drittes Soloalbum "I will never let you down" auf dem Münchner Label Gutfeeling Records heraus, bei dem er von seinen Freunden, den "Hostages" (Mike Shapiro, Drums, und Damon Smith, Bass), begleitet wird. Die Songs bieten bestes Storytelling in feinster Americana/Singer-Songwriter-Tradition und lassen dennoch den Geist seiner Bands, die seit den 90er Jahren Indie-Rock dekonstruierten, weiterleben. Auf seiner kleinen Tour durch Deutschland wird er in Fellbach von musikalischen Koryphäen aus dem Remstal begleitet: Laurel Rieping (Violine), Johann Polzer (Drums) und dem Fellbacher Coco Hampel (Bass).