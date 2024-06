An diesem hoffentlich lauen Freitag im Juli ist es endlich wieder soweit. Bei Livemusik, leckeren Speisen und unseren Weinen kann man es sich im stimmungsvollen Ambiente zwischen den Rebzeilen gutgehen lassen. Am Reute Häusle in den Weinbergen wird an dem Sommerabend getanzt, auf Holzkisten mit Freunden gequatscht oder einfach im Liegestuhl der Musik gelauscht.