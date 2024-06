In größeren Gruppen und Ensembles präsentieren überwiegend die jüngeren Schülerinnen und Schüler die ganze Vielfalt der Instrumente, die an der Musikschule gelernt werden können und können in diesem lockeren Rahmen Bühnenerfahrung sammeln. Für das leibliche Wohl ist mit einem kleinen Imbiss, kühlen Getränken oder Kaffee und Kuchen gesorgt, denn das Musikschulfest soll auch die Möglichkeit bieten untereinander und mit den Lehrkräften der Musikschule ins Gespräch zu kommen.