Summer Jam

Schon seit vielen Jahren organisiert die Jazz-Rock-Pop-Abteilung der Musikschule Fellbach (kurz: JAM) in den letzten Wochen vor den Sommerferien Band-Workshops anstelle des „normalen“ Instrumentalunterrichts.

Seit 2022 findet die Abschluss-Jam am letzten Schultag vor den Sommerferien Open Air im Park statt. Das kam super an und wird auch dieses Jahr wieder so stattfinden (bei schlechtem Wetter wird die Jam in den Konzertsaal der Musikschule verlegt). Präsentiert werden aktuelle Popstücke sowie Klassiker aus Rock, Soul, Latin und Jazz.

Die JAM bietet während der Workshopzeit auch ein kostenloses „Schnuppern“ für Externe und Schüler:innen klassischer Instrumente an.

Die Bands werden betreut von Fabian Martin (Saxofon), Gee Hye Lee (Piano), Michael Aures (Drums & klassisches Schlagzeug), Sven Götz (E-Gitarre), Thomas Rotter (E-Bass), Hans Fickelscher (Drums & Percussion) und Magdalena Fischer (Vocals).