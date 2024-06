Live im Park

Ein Blick auf die Setlist nach dem Motto „Rock’n’Pop from 80s to modern“ zeigt, wohin die musikalische Reise geht. Man sieht der Band den Spaß und die Leidenschaft für handgemachte Musik an. Timewarp hat den Anspruch, ausgesuchte Perlen der Rock- und Popgeschichte so authentisch und interessant wie möglich, jedoch ohne den Einsatz von Playbacks, zu spielen. Auch bei der Technik werden keine Kompromisse eingegangen, um aus jedem Gig ein Erlebnis zu machen.