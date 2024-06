Bekannte Namen aus dem Radsport und ausgebuchtes Charityrennen – das Radrennen Ende Juli zog bereits 2023 viele Besucher an und elektrisierte die Fans.

Am Freitag, 26. Juli 2024, soll es wieder zusammen mit Profifahrern in der Innenstadt „Rund gehen“ und ein abwechslungsreiches Aktionsprogramm am Guntram-Palm-Platz geboten werden.