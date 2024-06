Silent Disco – Musik und Poesie

Tanzen unterm Sternenhimmel? Entspannte Unterhaltungen mit einem Getränk in der Hand, während zu Rockmusik oder Disco Pop getanzt wird? Eine Party mitten in der Natur, ohne die Tiere des Waldes zu stören? Hier spielt die Musik: bei Fellbachs erster Silent Disco in den Tropfkörpern der ehemaligen Kläranlage im Weidachtal! Ausschließlich über Kopfhörer hören die Besucher:innen die Beats, die auf zwei Kanälen ausgewählt werden können. Über einen dritten Kanal ist Poesie zu empfangen, die im kleinen Tropfkörper live gelesen wird. Sie lädt dazu ein, zwischen dem Tanzen zur Ruhe zu kommen und den nächtlichen Wald wahrzunehmen.