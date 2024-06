Sonus Quintett: Holzklänge

Das Sonus Quintett gründete sich 2021 als eines der ersten Reed Quintette in Deutschland und brillierte bereits im ersten Jahr mit sechs internationalen Preisen. Mit einmaligem Ensembleklang und technischer Brillanz interpretieren Viviana Rieke (Bassklarinette), Juliane Trost (Klarinette), Lena Iris Brendel (Saxofon), Annika Baum (Fagott) und Eloi Enrique Hernandez (Oboe) Werke ganz neu. Sie hebeln instrumentale Grenzen aus, lassen sich vollkommen aufeinander ein und verschmelzen zu einem Klang – Sonus. In der außergewöhnlichen Akustik der ehemaligen Kläranlage im Weidachtal werden u. a. Schumanns "Waldszenen" und Beethovens "Mondscheinsonate" so zu einem nie gekannten Hörerlebnis.