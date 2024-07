Live im Park

Fans von messerscharfen Riffs und englischen Verstärkereinstellungen (alles auf Vollgas) kommen bei diesem Gig voll auf ihre Kosten. Die Band TOO LATE gibt es schon seit über 30 Jahren – und das fast immer in der gleichen Besetzung. Im Gegensatz zu den Musikern wird die Songauswahl ständig aktualisiert und TOO LATE spielt neben Rockstandards auch eigene Coverversionen. Auch aktuelle Songs von Bands wie Greenday, Blur und Foo Fighters haben einen festen Platz in der Playlist. Also auf geht’s: “Rock’n Roll and get ready”.