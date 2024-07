Fellbacher Orgelkonzerte: Trompetenensemble Stuttgart und Johannes Mayr (Orgel)

Seit ihrem Studium an den Musikhochschulen Stuttgart, Würzburg und Köln konzertieren Christian Nägele, Johannes Knoblauch, Joachim Jung (Trompeten/Corni da caccia) und Uwe Arlt (Barockpauken/Perkussion) nuancenreich und bis ins kleinste Detail aufeinander eingespielt gemeinsam. In renommierten Konzertreihen und Festivals wurden sie für Solokonzerte und für Trompetenpartien in Kantaten und Oratorien u. a. von Bach, Händel, Purcell, Homilius und Telemann verpflichtet. Johannes Mayr zählt zu den innovativsten Organisten dieser Zeit. Seit 2011 ist er Domorganist an der Konkathedrale St. Eberhard Stuttgart.