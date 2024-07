Fellbacher Orgelkonzerte: Trompetenensemble Stuttgart und Johannes Mayr (Orgel)

Die Sopranistin Johanna Pommranz konzertierte als gefragte Solistin mit namhaften Orchestern wie der Baden-Badener Philharmonie, der Württembergischen Philharmonie Reutlingen und der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz und war u. a. beim Klassik Open Air Heilbronn und den Burgfestspielen Jagsthausen 2023 zu hören. Johannes Fiedler ist Bezirkskantor im Evangelischen Kirchenbezirk Herrenberg und ein begnadeter Improvisator an der Orgel. Er unterrichtet Cembalo, Generalbass und Orgel an der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen. Er gewann den 1. und 2. Wettbewerb der Evangelischen Landeskirche für gottesdienstliches Orgelspiel in Baden-Württemberg sowie den Lions Club Wettbewerb für Improvisation 2014 in der Kategorie Cembalo.