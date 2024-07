Brettspiele sind auch in diesem Jahr voll im Trend! Wenn ihr also in den Sommerferien noch nichts vor habt, lasst euch gerne zu unserem Brettspielnachmittag anmelden. Ihr seid herzlich Willkommen! Für alle Kinder ab 7 Jahren. Ohne Eltern.

Nach dem wir noch Restplätze haben, ist eine Anmeldung mit kostenlosen Eintrittskarten ab jetzt in der Stadtbücherei Fellbach möglich.