"Die Blues Brothers" – Musical frei nach dem Film von John Landis

John Landis’ Film "Blues Brothers" von 1980 ist eine herrlich überdrehte Komödie voller Energie, Chaos und charmantem Unsinn – und zugleich eine Hommage an die afroamerikanische Popmusik der 1960er Jahre, an Blues, Soul und Rhythm’n’Blues. Was liegt da näher, als den Film als Musical auf die Bühne zu bringen? Für die Württembergische Landesbühne Esslingen richtet der erfahrene Regisseur Andreas Kloos den Stoff neu fürs Theater ein – und verlegt die Handlung dabei von den USA ins Schwäbische.