Der Naturfreunde Tübingen e.V. lädt alle Mitglieder, Freude und Neugierigen herzlichst zu seinem Spiele-Nachmittag ein.

Die NaturFreunde Deutschlands sind ein sozial-ökologischer und gesellschaftspolitisch aktiver Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur. Mehr als 65.000 Mitglieder in 540 Ortsgruppen engagieren sich ehrenamtlich für die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft. Die Tübinger Ortsgruppe bietet regelmäßige Aktivitäten wie Wandern für Familien, Erwachsene und Senioren, monatliche Themen-Stadtspaziergänge, Spieleabende und Mitarbeit in aktiven Gruppen an.