Spieleabend – Die besten Spiele des Jahres 2025

einfach kommen und mitspielen – mit Katharina Schädel und Birgit Schmid

bis

Mediathek Neckarsulm Urbanstraße 12, 74172 Neckarsulm

Jedes Jahr wird neben den prämierten „Spielen des Jahres“ eine Vielzahl weiterer neuer Spiele veröffentlicht. Es ist schwer, dabei den Überblick zu behalten. An diesem Abend können Sie die Neuheiten des Jahres kennenlernen und aus- probieren.

Jeder kann mitspielen! Ein Abend für spielfreudige Erwach- sene und Jugendliche ab 12 Jahren. Testen Sie die Spiele in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam mit Anderen. Natürlich kann man die Spiele anschließend auch bei uns ausleihen.

