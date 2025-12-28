Spieleabend in der Mediathek

In diesem Frühjahr bieten wir in Kooperation mit dem Spiele treff Neckarsulm Spielabende im monatlichen Wechsel am Mittwoch (18-21 Uhr) und am Freitag (18-22 Uhr) an.

Am Mittwoch, 22.04., gibt es ein Special zum Thema Party spiele. Lernen Sie an diesem Abend Spiele für die große Runde kennen und probieren Sie diese gemeinsam aus. Sie spielen gerne und haben Lust, neue Spiele auszuprobieren und zu entdecken? Dann kommen Sie an unseren Spiele abenden vorbei. Testen Sie die Spiele in gemütlicher Atmo sphäre gemeinsam mit Anderen. Jeder kann mitspielen. Ein Abend für spielfreudige Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren. Natürlich kann man die Spiele anschließend auch bei uns ausleihen