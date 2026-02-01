Spieleabend in der Mediathek

einfach kommen und mitspielen

bis

Mediathek Neckarsulm Urbanstraße 12, 74172 Neckarsulm

Neue Spiele entdecken, gemeinsam testen und in gemütlicher Runde ausprobieren. Ein Abend für spielfreudige Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren.

Sie spielen gerne und haben Lust, neue Spiele auszuprobieren und zu entdecken? Dann kommen Sie an unseren Spieleabenden vorbei. Testen Sie die Spiele in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam mit Anderen. Jeder kann mitspielen. Ein Abend für spielfreudige Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren. Natürlich kann man die Spiele anschließend auch bei uns ausleihen. Eintritt frei! Keine Anmeldung erforderlich. Einlass Freitag: bis 18.30 Uhr. In Kooperation mit dem Spieletreff Neckarsulm

Mediathek Neckarsulm Urbanstraße 12, 74172 Neckarsulm
Freizeit & Erholung
