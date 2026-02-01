Comic-Lesung – Christopher Tauber „Die Drei??? Phantom Highway“

Bei dieser Comic-Lesung erscheint die Graphic Novel „Phantom Highway“ der Drei ??? als Film mit eigenem Soundtrack auf der Leinwand.

Autor und Zeichner Christopher Tauber zeigt sich spielfreudig, wenn er alle Rollen der Geschichte mit Gusto übernimmt. Es ist das inzwischen sechste Abenteuer der beliebten Jugend-Detektive als Graphic Novel erzählt. Neben Verweisen auf den Gruselklassiker von Gaston Leroux, 50ies SciFi und Retro-Games bietet dieser Fall auch musikalische Überraschungen. Diese stammen aus der Feder der New Yorker Songwriterin Phoebe Kreutz. Verantwortlich für das Gesamtwerk zeichnet erneut das bewährte Team aus Calle Claus und Christopher Tauber. Zur Reihe: 2018 ausgezeichnet mit dem Max & Moritz Preis als bester Comic für Kinder und Jugendliche und mittlerweile aus der Welt der drei ??? nicht mehr wegzudenken. Was als visuelles Experiment des Kosmos Verlags im Jahr 2015 begann, hat sich die Graphic Novel Reihe mit inzwischen sechs Original Geschichten, drei Adaptionen beliebter Klassiker der Serie und gleich zwei Büchern, die das Erwachsenenleben der drei ??? im Noir-Licht beleuchten. Comiczeichner und Autor Christopher Tauber hat an allen 11 Büchern mitgearbeitet, weitere sind in Arbeit. Zum Inhalt von „Phantom Highway“: Im Auftrag von Onkel Titus verschlägt es die drei Fragezeichen in einer regnerischen Nacht nach ZEUS, einem inzwischen geschlossenen Ausflugsort im Nirgendwo der Wüste Nevadas. Hier sollen sie alte aber funktionstüchtige Spielautomaten abholen. Der unaufhörliche Regenguss jedoch macht eine Heimfahrt unmöglich. Justus, Peter und Bob können den schmallippigen Hausmeister überreden, sie im nahen Motel übernachten zu lassen. Doch als weitere unerwartete Gäste eintreffen, offenbaren sich dunkle Geheimnisse um den abgelegenen Ort. Tatsächlich soll hier in der Nähe ein echtes UFO abgestürzt sein. Und dann entdeckt Peter noch eine Phantom-hafte Gestalt, die über das Gelände geistert.