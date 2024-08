Kunst durch 600 Jahre

Kunstvortrag "Moderne Kreuzigungsdarstellungen"

In der frühen Kirche finden sich keine oder nur dezente Kreuzesdarstellungen, denn das Kreuz war das Symbol einer äußerst grausamen Todesstrafe, die vor allem Sklaven und Aufrührer in besetzen Ländern traf.

Während in der orthodoxen Kirche der Tod Jesu am Kreuz nicht dargestellt wird, gab es im Westen eine gewaltige Entwicklung der Kreuzesdarstellungen. Wurde Jesus zunächst zwar als Gekreuzigter, aber doch als Sieger, dargestellt, so entstanden in der Gotik drastische, an das Mitgefühl der Menschen appellierende Kreuze.

Das Kruzifix in der Stadtkirche ist eine besonders schöne Darstellung.

Beim Vortrag werden viele Bilder gezeigt.

Dekanin i.R. Gerlinde Hühn