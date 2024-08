Die Geislinger Sternenächte | Bierabend mit und von der Kaiserbrauerei Geislingen

Herzhaftes Bier und leckeres Essen kommen von der Geislinger Kaiserbrauerei und dem Brauhaus zum Kaiser. Außerdem könnt ihr euer Können beim Bierpong unter Beweis stellen. Prost – der Bierabend ruft!

Dazu gibt es musikalische Begleitung: Was erwartet man von einer Gruppe, die sich Oberwälder Seebären nennt? Natürlich Musik von Pink Floyd und Stevie Wonder! Tobi und Uwe, die schon über alle sieben Weltmeere gesegelt sind, werden am 20.09. in mehreren Sprachen musizieren.