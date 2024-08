Kulturherbst 2024 | Konzert | Klang und Glanz - 600 Jahre Stadtkirche

In den 600 Jahren seit ihrer Grundsteinlegung war die Stadtkirche auch immer Raum für Musik – und jede Zeit hat neue Musik in das prachtvolle Gebäude gebracht. Zum Auftakt des Kulturherbstes kommen verschiedene Ensembles und Künstler zusammen, um Musik von heute und gestern zum Klingen zu bringen. Dazu wird das große Kirchenschiff auf einmalige Weise stimmungsvoll beleuchtet. An diesem Abend trifft Popmusik auf Orgelklänge, ergänzen sich ein Blasorchester und ein Vokalensemble und weltberühmte Titel harmonieren mit neu zu entdeckender Musik und dem Licht, das seine ganz eigenen, besonderen Akzente setzt.

Stadtkapelle Geislingen, Olimpia and the Diners, invite!, Jugendvokalensemble Colourful Grace und Bezirkskantor Thomas Rapp