Kulturherbst 2024 | Spielshow | Das Bücherduell - Mittelalter

Nicht mit Streitaxt oder Schwert, aber bewaffnet mit einem Arsenal an stichhaltigen Argumenten, scharf geschliffenen Erwiderungen und Textpassagen mit einschlagender Wirkung, stehen sich an diesem Abend Katrin Hellerich und Benjamin Stasch gegenüber. Ziel des Kräftemessens ist es, dem eigens für diesen Abend ausgesuchten Mittelalter-Roman zum Sieg um die Gunst des Publikums zu verhelfen. Erlaubt sind rhetorische Paraden und geistreiche Ausfälle ebenso wie Attacken auf das Zwerchfell der Zuhörer*innen. Dafür, dass die Auseinandersetzung in geregelten Bahnen verläuft und kein Buch ernsthaft verletzt wird, sorgt als Schiedsrichter Büchereileiter Benjamin Decker.

Duellanten: Katrin Hellerich (Stadtbücherei Esslingen) vs. Benjamin Stasch (Stadtbibliothek Göppingen), Moderation Benjamin Decker (Stadtbücherei Geislingen)