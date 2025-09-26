Spieleabend für Frauen

Du magst gerne Gesellschaftsspiele und hast Lust auf einen unterhaltsamen Freitagabend nur unter Frauen? Das KULTURWERK lädt nun schon zum VIERTEN Mal alle Frauen – egal ob jung oder alt – ein, die Spaß am gemeinschaftlichen Spielen haben. Es gibt belegte Brötchen, Brezeln, Getränke und kostenlose Snacks.

Wir werden einige Spiele da haben. Von Klassikern wie „Uno“ oder „Mensch ärgere dich nicht“, über „Rummikub“ und „Carcasonne“ bis hin zu „Wizard“ ist alles dabei. Ihr könnt aber auch sehr gerne selber noch Spiele mitbringen.