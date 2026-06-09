Spieleabend in Bünzwangen

Endlich Spieleabend! Für alle, die Lust auf Gesellschaftsspiele haben. Getränke sind vorhanden. Bringt gerne Knabbereien und eure Lieblingsspiele mit.
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Gemeindehaus Bünzwangen Ortsstraße 28, 73061 Ebersbach an der Fils
Freizeit & Erholung
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