Spieleabend

Ev. Gemeindehaus Mainhardt 74535 Mainhardt

Unser Spieleabend findet in der Regel jeden 3. Freitag im Monat statt (ausgenommen Schulferien, Juli, und Dezember).

Wir wollen gemeinsam alte und neue Gesellschaftsspiele spielen.

Eine Auswahl an Karten- und Würfelspielen usw. haben wir dabei.

Wer will darf gerne eigene Spiele und / oder kleine Snacks mitbringen.

Es sind alle eingeladen, die Freude am Spielen haben, auch Nichtmitglieder, auch Männer, alle Altersklassen.

Infos bei Yvonne Schiebel Tel. 07903/943944

Freizeit & Erholung
07903/943944
