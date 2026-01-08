Unser Spieleabend findet in der Regel jeden 3. Freitag im Monat statt (ausgenommen Schulferien, Juli, und Dezember).

Wir wollen gemeinsam alte und neue Gesellschaftsspiele spielen.

Eine Auswahl an Karten- und Würfelspielen usw. haben wir dabei.

Wer will darf gerne eigene Spiele und / oder kleine Snacks mitbringen.

Es sind alle eingeladen, die Freude am Spielen haben, auch Nichtmitglieder, auch Männer, alle Altersklassen.

Infos bei Yvonne Schiebel Tel. 07903/943944