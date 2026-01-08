Unser Spieleabend findet in der Regel jeden 3. Freitag im Monat statt (ausgenommen Schulferien, Juli, und Dezember).
Wir wollen gemeinsam alte und neue Gesellschaftsspiele spielen.
Eine Auswahl an Karten- und Würfelspielen usw. haben wir dabei.
Wer will darf gerne eigene Spiele und / oder kleine Snacks mitbringen.
Es sind alle eingeladen, die Freude am Spielen haben, auch Nichtmitglieder, auch Männer, alle Altersklassen.
Infos bei Yvonne Schiebel Tel. 07903/943944
Ev. Gemeindehaus Mainhardt 74535 Mainhardt
