Spieleaktion: Stadt-Land-Spielt!

Auch in diesem Jahr findet die Aktion "Stadt - Land – Spielt!" in der Stadtbibliothek statt.

An mehr als 300 Orten wird deutschlandweit am Wochenende vom 19. und 20. September 2026 gespielt. Kinder, Familien und Brettspielerinnen und -spieler kommen wieder zusammen, um gemeinsam neue Spiele auszuprobieren, Spaß beim Kartenabwerfen oder beim Sammeln von Siegpunkten zu haben.

Familien, Erwachsene und Kinder sind herzlich eingeladen neue und alte Spiele kennen zu lernen. An verschiedenen Stationen können Spiele ausprobiert werden. Natürlich stehen dazu unsere "Erklärbären" wieder bereit und freuen sich auf zahlreiche Spielerinnen und Spieler.

„Stadt-Land-Spielt!“ ist ein Non-Profit-Projekt, das seit 2013 jedes Jahr Mitte September stattfindet. Das Spielewochenende will Menschen über die Grenzen von Herkunft, Generationen, sozialen Milieus, körperlicher und seelischer Verfassung hinweg verbinden. Getragen wird das Projekt von der Brettspielbranche. So ist es dem großen Engagement von Spieleverlagen und Unterstützern zu verdanken, dass die Spieletage stattfinden können.