Über 100 Brett- und Gesellschaftsspiele können ausprobiert werden. Tutoren erleichtern den Einstieg in die

Regelwerke der Spiele.

Ob in kleinen oder großen Gruppen, kreativ oder taktisch, gegeneinander oder gemeinsam für ein Ziel – hier ist

für jeden Spielebegeisterten etwas dabei!

Wer also einmal was Neues probieren oder auch nur in gemütlicher Atmosphäre mit Gleichgesinnten spielen

möchte, der ist im Spielecafé genau richtig.

Das Spielecafé beginnt um 14 Uhr und endet ca. gegen 19 Uhr.

Ein Einstieg zwischendurch ist kein Problem.

Unser Tipp: Wer ein größeres Strategiespiel ausprobieren möchte, sollte früh da sein.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kleine Snacks und Getränke gibt es Vorort im cje.