Bei den monatlichen Spieleabenden werden neue Gesellschaftsspiele ausprobiert und Tipps ausgetauscht.

Jenny Konrad und das Spieleteam der Stadtbibliothek beraten direkt am Spieleregal in der Bibliothek. Bevor es richtig losgeht, werden am Tisch gemeinsam die Spielregeln besprochen.

Anmeldung: https://eveeno.com/spieleclub