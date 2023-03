Spieleclub für Erwachsene

Die Idee der Spieleabende ist es, sich untereinander sowie unbekannte Gesellschaftsspiele kennenzulernen. Das Spieleteam bringt hierzu eine Auswahl an Spielen aus dem Bestand der Stadtbibliothek mit.

Ob Spieleanfängerin oder erfahrener Spieleprofi – gemeinsam in kleinen Gruppen werden die jeweiligen Spielregeln erlernt, bevor es losgeht. Am Ende der Veranstaltung dürfen auch Spiele entliehen werden.

Der Eintritt ist frei. Da es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt, ist eine Anmeldung bis Mittwoch, 12. April, per E-Mail an bibliothek@heilbronn.de erforderlich.