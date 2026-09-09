Spiel und Spaß mit Brett- und Kartenspielen: Beim Spieleclub junior werden bekannte und neue Spiele gezeigt und gespielt.
Ab 6 Jahren
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Stadtbibliothek im K3 Heilbronn Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
Kinder & Familie
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Spiel und Spaß mit Brett- und Kartenspielen: Beim Spieleclub junior werden bekannte und neue Spiele gezeigt und gespielt.
Ab 6 Jahren
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