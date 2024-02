Spielenachmittag der Mediothek Güglingen

Am 15. März ab 15 Uhr findet unser erster Spielenachmittag statt.

Miteinander spielen, dazu nehmen wir uns regelmäßig Zeit. So viele Gesellschaftsspiele haben wir im Angebot. Schön, wenn jemand da ist, der die Regeln kennt und erklären kann. Wir stellen vor Azul, Icecool, Metro und Activity Junior. Gerne könnt Ihr Freunde, Eltern oder Großeltern mitbringen. Wir freuen uns auf Euch.

Für Kinder ab 8 Jahren - Wir bitten um eine vorherige Anmeldung, telefonisch unter 07135/964150, per Mail an mediothek@gueglingen.de oder direkt in der Mediothek. Die Veranstaltung findet im Veranstaltungsraum statt.