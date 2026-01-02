"..... nur ein kleines bisschen Glück" - Musiktheater mit den Vintage Sisters

Ihr aktuelles Programm “Nur ein kleines bisschen Glück…” behandelt das zeitlose Thema der Sehnsucht und Liebe und ihrer Irrungen und Wirrungen, das mit viel Augenzwinkern, musikalischer Kreativität, Theaterszenen sowie Filmausschnitten und Fotos präsentiert wird. Die Geschichte spielt 1927 und beginnt im liebenswürdigen Städtchen Güglingen: Henriette, eine unbescholtene, schüchterne, hoffnungslos romantische Frau, die sich nur beim Lesen von Groschenromanen in ein leidenschaftliches Leben träumt, wagt eines Tages, ins wilde Berlin zu fahren. Ein Tanz auf dem Vulkan beginnt - und bald ist kein Mann und keine Bar mehr vor ihr sicher...