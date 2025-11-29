Bei ca. 500 Brett-, Karten- und Würfelspielen ist für jeden etwas dabei. Im historischen Ambiente gehen wir auf Schatzsuche, erleben spannende Abenteuer und werden jede Menge Spaß haben.

Bis zum Nikolaustag ist es nicht mehr weit, damit der Nikolaus eine schöne Ablagemöglichkeit für seine Gaben hat, kann jedes Kind einen Nikolausteller bemalen.

Bitte bei der vhs anmelden. Falls keine Anmeldungen bei der vhs eingehen, muss der Kurs abgesagt werden.

Samstag, 29. November 2025, 14 bis 17 Uhr. Brettspielcafé Hornoxn Langenburg

Anmeldung unter

Spielenachmittag für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren

vhs-langenburg@t-online.de

07905 910218