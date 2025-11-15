Spielenachmittag für Kindergartenkinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Edith und Matthias Fohrer

Aufgebaut werden Kinderspiele, die für Kindergarten- und Vorschulkinder geeignet sind. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Viele Spiele können wir euch erklären.

Eingeladen sind alle Kinder zwischen ca. dem 3.-6. Lebensjahr. Wichtig ist, dass unbedingt eine erwachsene Begleitperson das Kind begleitet. Die Aufsichtspflicht liegt bei der Begleitperson. Das ist eine coole Möglichkeit für alle Omas, Opas, Tanten, Onkels, Paten und Patinnen gemeinsame Zeit zu verbringen.

Bitte bei der vhs anmelden. Falls keine Anmeldungen bei der vhs eingehen, muss der Kurs abgesagt werden.

Samstag, 15. November 2025, 14 bis 16 Uhr. Brettspielcafé Hornoxn Langenburg

Anmeldung unter

vhs-langenburg@t-online.de

07905 910218