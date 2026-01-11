Spielenachmittag im Schafstall

Die Spielenachmittage im Schafstall waren in den vergangenen Jahren über das Winterhalbjahres immer ein voller Erfolg.

Viele Interessierte und Spielbegeisterte kamen zusammen, um gemeinsam altbekannte Spiele zu spielen oder neue zu entdecken.

Auch jetzt geht die Spielesaison wieder los.

Alle sind herzlich willkommmen!

Das Team vom Spielenachmittag freut sich auf altbekannte und neue Gesichter bei kleinen Snacks und Getränken.

Spiele sind vorhanden, dürfen gerne auch selbst mitgebracht werden.

Keine Anmeldung nötig.