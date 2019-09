Brettspiele spielen macht riesig Spaß! Findet ihr das auch? Dann kommt zu uns in die Kinderbibliothek und spielt mit uns! In unserem Spielezimmer findet ihr eine große Auswahl an neuen und bekannten Spielen, von denen wir euch einige vorstellen und zusammen spielen.

Für Kinder von 4 bis 12 Jahren und deren Begleitpersonen

Bitte anmelden unter 07121 303-5764

oder stadtbibliothek.kinderbibliothek@reutlingen.de

In Zusammenarbeit mit FERDA international